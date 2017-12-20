آخر الأخبار
20 كانون الأول 2017 - 06:52
Back

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام ذوق مصبح بالاتجاهين بسبب اعتصام الاهالي امام مدرسة اللويزة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام ذوق مصبح بالاتجاهين بسبب اعتصام الاهالي امام مدرسة اللويزة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام ذوق مصبح بالاتجاهين بسبب اعتصام الاهالي امام مدرسة اللويزة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً