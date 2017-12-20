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20 كانون الأول 2017 - 07:35
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بري اوحى للنواب في لقاء الاربعاء انزعاجه من قضية مرسوم ترقية ضباط العام ١٩٩٤ وترك لرئيس الجمهورية معالجتها

بري اوحى للنواب في لقاء الاربعاء انزعاجه من قضية مرسوم ترقية ضباط العام ١٩٩٤ وترك لرئيس الجمهورية معالجتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاء,للنواب,اوحى,
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بري اوحى للنواب في لقاء الاربعاء انزعاجه من قضية مرسوم ترقية ضباط العام ١٩٩٤ وترك لرئيس الجمهورية معالجتها
 
 
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