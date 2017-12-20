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20 كانون الأول 2017 - 07:35
20/12/2017 07:35:24
بري اوحى للنواب في لقاء الاربعاء انزعاجه من قضية مرسوم ترقية ضباط العام ١٩٩٤ وترك لرئيس الجمهورية معالجتها
بري اوحى للنواب في لقاء الاربعاء انزعاجه من قضية مرسوم ترقية ضباط العام ١٩٩٤ وترك لرئيس الجمهورية معالجتها
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LBCI News Lebanon
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