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20 كانون الأول 2017 - 07:38
20/12/2017 07:38:10
علي عمار من عين التينة: هناك ازمة مفتعلة بموضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية والرئيس بري اجرى اتصالات للمعالجة ووزير الطاقة وعد بذلك
علي عمار من عين التينة: هناك ازمة مفتعلة بموضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية والرئيس بري اجرى اتصالات للمعالجة ووزير الطاقة وعد بذلك
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LBCI News Lebanon
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