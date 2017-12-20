آخر الأخبار
20 كانون الأول 2017 - 07:38
Back

علي عمار من عين التينة: هناك ازمة مفتعلة بموضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية والرئيس بري اجرى اتصالات للمعالجة ووزير الطاقة وعد بذلك

علي عمار من عين التينة: هناك ازمة مفتعلة بموضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية والرئيس بري اجرى اتصالات للمعالجة ووزير الطاقة وعد بذلك Lebanon, news ,lbci ,أخبار التينة,عمار,
episodes
علي عمار من عين التينة: هناك ازمة مفتعلة بموضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية والرئيس بري اجرى اتصالات للمعالجة ووزير الطاقة وعد بذلك
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً