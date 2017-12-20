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20 كانون الأول 2017 - 07:41
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نواب نقلاً عن بري في لقاء الاربعاء: السياسات الأوروبية في المنطقة اكثر مراعاة من بعض المواقف العربية

نواب نقلاً عن بري في لقاء الاربعاء: السياسات الأوروبية في المنطقة اكثر مراعاة من بعض المواقف العربية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلاً,نواب,
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نواب نقلاً عن بري في لقاء الاربعاء: السياسات الأوروبية في المنطقة اكثر مراعاة من بعض المواقف العربية
 
 
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