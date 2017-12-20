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20 كانون الأول 2017 - 07:44
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علي عمار: اما أن تلغى امتحانات مجلس الخدمة المدنية او فليطبقوا الدستور باعتماد الفائزين أياً كانت طوائفهم اذ لا يجوز ان يفوز مأمورون للاحراج وموظفون للملاحة الجوية ومحاسبون ولا يوظفون بذريعة الخلل الطائفي

علي عمار: اما أن تلغى امتحانات مجلس الخدمة المدنية او فليطبقوا الدستور باعتماد الفائزين أياً كانت طوائفهم اذ لا يجوز ان يفوز مأمورون للاحراج وموظفون للملاحة الجوية ومحاسبون ولا يوظفون بذريعة الخلل الطائفي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تلغى,عمار,
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علي عمار: اما أن تلغى امتحانات مجلس الخدمة المدنية او فليطبقوا الدستور باعتماد الفائزين أياً كانت طوائفهم اذ لا يجوز ان يفوز مأمورون للاحراج وموظفون للملاحة الجوية ومحاسبون ولا يوظفون بذريعة الخلل الطائفي
 
 
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