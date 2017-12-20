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20 كانون الأول 2017 - 08:04
20/12/2017 08:04:12
بري شكل لجنة من النائبين عمار وقبيسي لمتابعة معالجة ملف الكهرباء في الضاحية والجنوب مع وزير الطاقة
بري شكل لجنة من النائبين عمار وقبيسي لمتابعة معالجة ملف الكهرباء في الضاحية والجنوب مع وزير الطاقة
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LBCI News Lebanon
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