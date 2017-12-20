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20 كانون الأول 2017 - 08:04
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بري شكل لجنة من النائبين عمار وقبيسي لمتابعة معالجة ملف الكهرباء في الضاحية والجنوب مع وزير الطاقة

بري شكل لجنة من النائبين عمار وقبيسي لمتابعة معالجة ملف الكهرباء في الضاحية والجنوب مع وزير الطاقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار النائبين,لجنة,
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بري شكل لجنة من النائبين عمار وقبيسي لمتابعة معالجة ملف الكهرباء في الضاحية والجنوب مع وزير الطاقة
 
 
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