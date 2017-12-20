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20 كانون الأول 2017 - 09:20
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وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن أن طيرانها قصف بلدة في محافظة إدلب السورية

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وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن أن طيرانها قصف بلدة في محافظة إدلب السورية
 
 
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