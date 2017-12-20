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20 كانون الأول 2017 - 09:20
20/12/2017 09:20:17
وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن أن طيرانها قصف بلدة في محافظة إدلب السورية
وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن أن طيرانها قصف بلدة في محافظة إدلب السورية
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LBCI News Lebanon
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