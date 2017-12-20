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20 كانون الأول 2017 - 09:28
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الرئيس عون امام قضاة النيابة العامة المالية: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين والحرية الاعلامية سقفها الحقيقة

الرئيس عون امام قضاة النيابة العامة المالية: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين والحرية الاعلامية سقفها الحقيقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيابة,قضاة,امام,الرئيس,
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الرئيس عون امام قضاة النيابة العامة المالية: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين والحرية الاعلامية سقفها الحقيقة
 
 
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