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20 كانون الأول 2017 - 09:28
20/12/2017 09:28:19
الرئيس عون امام قضاة النيابة العامة المالية: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين والحرية الاعلامية سقفها الحقيقة
الرئيس عون امام قضاة النيابة العامة المالية: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين والحرية الاعلامية سقفها الحقيقة
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LBCI News Lebanon
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