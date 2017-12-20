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20 كانون الأول 2017 - 10:09
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رويترز: الحكومة السويسرية تمدد تجميد أصول تونسية وأوكرانية وتلغي تجميد أصول مصرية

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رويترز: الحكومة السويسرية تمدد تجميد أصول تونسية وأوكرانية وتلغي تجميد أصول مصرية
 
 
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