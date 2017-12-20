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20 كانون الأول 2017 - 11:01
20/12/2017 11:01:13
ملف زيادة الاقساط بالمدارس الخاصة بعدو عم يتفاعل واليوم احتج الاهالي امام مدرسة سيدة اللويزة بزوق مصبح على الزيادة يلي بلغت مليون ليرة عالولد.وهيدي المدرسة مثال ومنا الوحيدة...شاركونا آراءكم على هاشتاغ زودة_الاقساط_عيدية
ملف زيادة الاقساط بالمدارس الخاصة بعدو عم يتفاعل واليوم احتج الاهالي امام مدرسة سيدة اللويزة بزوق مصبح على الزيادة يلي بلغت مليون ليرة عالولد.وهيدي المدرسة مثال ومنا الوحيدة...شاركونا آراءكم على هاشتاغ زودة_الاقساط_عيدية
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LBCI News Lebanon
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