استخبارات الجيش تداهم في عرسال وتوقف السوري محمد العبد الملقب بـ"حسني الزعيم" وهو احد ابرز الارهابيين الذين هاجموا مراكز الجيش في عرسال عام ٢٠١٤ و"شاويش" الارهابيين في مخيمات الجرود