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20 كانون الأول 2017 - 14:42
20/12/2017 14:42:42
استخبارات الجيش تداهم في عرسال وتوقف السوري محمد العبد الملقب بـ"حسني الزعيم" وهو احد ابرز الارهابيين الذين هاجموا مراكز الجيش في عرسال عام ٢٠١٤ و"شاويش" الارهابيين في مخيمات الجرود
استخبارات الجيش تداهم في عرسال وتوقف السوري محمد العبد الملقب بـ"حسني الزعيم" وهو احد ابرز الارهابيين الذين هاجموا مراكز الجيش في عرسال عام ٢٠١٤ و"شاويش" الارهابيين في مخيمات الجرود
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LBCI News Lebanon
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