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20 كانون الأول 2017 - 14:44
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المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة منذ عام 2015

المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة منذ عام 2015 Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,بقيادة,التحالف,باسم,المتحدث,
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المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة منذ عام 2015
 
 
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