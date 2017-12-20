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20 كانون الأول 2017 - 14:44
20/12/2017 14:44:28
المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة منذ عام 2015
المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة منذ عام 2015
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LBCI News Lebanon
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