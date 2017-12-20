آخر الأخبار
20 كانون الأول 2017 - 17:22
Back

جنبلاط بعد لقائه الحريري: البند الاساسي الذي جرى مناقشته بعد الظرف الاستثنائي الذي مر به لبنان هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الاولويات

جنبلاط بعد لقائه الحريري: البند الاساسي الذي جرى مناقشته بعد الظرف الاستثنائي الذي مر به لبنان هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الاولويات Lebanon, news ,lbci ,أخبار البند,الحريري,لقائه,جنبلاط,
episodes
جنبلاط بعد لقائه الحريري: البند الاساسي الذي جرى مناقشته بعد الظرف الاستثنائي الذي مر به لبنان هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الاولويات
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً