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20 كانون الأول 2017 - 17:22
20/12/2017 17:22:51
جنبلاط بعد لقائه الحريري: البند الاساسي الذي جرى مناقشته بعد الظرف الاستثنائي الذي مر به لبنان هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الاولويات
جنبلاط بعد لقائه الحريري: البند الاساسي الذي جرى مناقشته بعد الظرف الاستثنائي الذي مر به لبنان هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الاولويات
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LBCI News Lebanon
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