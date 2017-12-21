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21 كانون الأول 2017 - 04:19
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حاكم مصرف لبنان اكد للرئيس عون استقرار الوضع النقدي في البلاد وبحث معه في سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد

حاكم مصرف لبنان اكد للرئيس عون استقرار الوضع النقدي في البلاد وبحث معه في سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار للرئيس,لبنان,مصرف,حاكم,
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حاكم مصرف لبنان اكد للرئيس عون استقرار الوضع النقدي في البلاد وبحث معه في سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد
 
 
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