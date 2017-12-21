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21 كانون الأول 2017 - 04:19
21/12/2017 04:19:32
حاكم مصرف لبنان اكد للرئيس عون استقرار الوضع النقدي في البلاد وبحث معه في سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد
حاكم مصرف لبنان اكد للرئيس عون استقرار الوضع النقدي في البلاد وبحث معه في سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد
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LBCI News Lebanon
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