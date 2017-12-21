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21 كانون الأول 2017 - 05:18
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الكرملين: لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ولا أحد يسعى لتسريع هذه العملية على نحو صوري

الكرملين: لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ولا أحد يسعى لتسريع هذه العملية على نحو صوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار موعد,يتحدد,الكرملين,
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الكرملين: لم يتحدد موعد بعد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ولا أحد يسعى لتسريع هذه العملية على نحو صوري
 
 
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