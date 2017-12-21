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21 كانون الأول 2017 - 05:22
21/12/2017 05:22:56
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد للـ LBCI : مجلس الانماء والاعمار لم يتبلغ اي قرار بوقف اشغال جسر جل الديب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد للـ LBCI : مجلس الانماء والاعمار لم يتبلغ اي قرار بوقف اشغال جسر جل الديب
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