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21 كانون الأول 2017 - 05:22
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مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد للـ LBCI : مجلس الانماء والاعمار لم يتبلغ اي قرار بوقف اشغال جسر جل الديب

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد للـ LBCI : مجلس الانماء والاعمار لم يتبلغ اي قرار بوقف اشغال جسر جل الديب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهندسية,للشؤون,الجمهورية,رئيس,مستشار,
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مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد للـ LBCI : مجلس الانماء والاعمار لم يتبلغ اي قرار بوقف اشغال جسر جل الديب
 
 
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