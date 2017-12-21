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21 كانون الأول 2017 - 05:26
21/12/2017 05:26:33
المشنوق خلال اطلاق لوحات جديدة للسيارات في هيئة ادارة السير والمركبات : الوضع الامني يفرض وجود رقم آمن وهذا الرقم لا يمكن تزويره
المشنوق خلال اطلاق لوحات جديدة للسيارات في هيئة ادارة السير والمركبات : الوضع الامني يفرض وجود رقم آمن وهذا الرقم لا يمكن تزويره
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LBCI News Lebanon
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