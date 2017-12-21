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21 كانون الأول 2017 - 06:07
21/12/2017 06:07:25
جريصاتي من قصر العدل في زحلة: القضاء يتعرض لأثقال كثيرة ونحن قوم لا نخاف التحديات وأي هجوم سياسي على القضاء مرفوض لانه السلطة الوحيدة التي تلفظ أحكامها باسم الشعب اللبناني
جريصاتي من قصر العدل في زحلة: القضاء يتعرض لأثقال كثيرة ونحن قوم لا نخاف التحديات وأي هجوم سياسي على القضاء مرفوض لانه السلطة الوحيدة التي تلفظ أحكامها باسم الشعب اللبناني
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LBCI News Lebanon
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