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21 كانون الأول 2017 - 06:07
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جريصاتي من قصر العدل في زحلة: القضاء يتعرض لأثقال كثيرة ونحن قوم لا نخاف التحديات وأي هجوم سياسي على القضاء مرفوض لانه السلطة الوحيدة التي تلفظ أحكامها باسم الشعب اللبناني

جريصاتي من قصر العدل في زحلة: القضاء يتعرض لأثقال كثيرة ونحن قوم لا نخاف التحديات وأي هجوم سياسي على القضاء مرفوض لانه السلطة الوحيدة التي تلفظ أحكامها باسم الشعب اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار العدل,جريصاتي,
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جريصاتي من قصر العدل في زحلة: القضاء يتعرض لأثقال كثيرة ونحن قوم لا نخاف التحديات وأي هجوم سياسي على القضاء مرفوض لانه السلطة الوحيدة التي تلفظ أحكامها باسم الشعب اللبناني
 
 
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