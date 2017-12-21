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21 كانون الأول 2017 - 06:07
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نتنياهو يصف الأمم المتحدة بأنها "بيت أكاذيب" قبيل تصويت يطالب واشنطن بسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

نتنياهو يصف الأمم المتحدة بأنها "بيت أكاذيب" قبيل تصويت يطالب واشنطن بسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار بأنها,المتحدة,الأمم,نتنياهو,
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نتنياهو يصف الأمم المتحدة بأنها &quot;بيت أكاذيب&quot; قبيل تصويت يطالب واشنطن بسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
 
 
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