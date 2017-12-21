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21 كانون الأول 2017 - 06:07
21/12/2017 06:07:50
نتنياهو يصف الأمم المتحدة بأنها "بيت أكاذيب" قبيل تصويت يطالب واشنطن بسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
نتنياهو يصف الأمم المتحدة بأنها "بيت أكاذيب" قبيل تصويت يطالب واشنطن بسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
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LBCI News Lebanon
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