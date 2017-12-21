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21 كانون الأول 2017 - 06:17
21/12/2017 06:17:18
الحريري: نطالب الدول المانحة أن تزيد اهتمامها ودعمها لتمكين الأونروا من إلتزاماتها وتأمين حاجات اللاجئين وضمان حل عادل لقضيتهم حسب قرارات الشرعية الدولية
الحريري: نطالب الدول المانحة أن تزيد اهتمامها ودعمها لتمكين الأونروا من إلتزاماتها وتأمين حاجات اللاجئين وضمان حل عادل لقضيتهم حسب قرارات الشرعية الدولية
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LBCI News Lebanon
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