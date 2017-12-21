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21 كانون الأول 2017 - 06:23
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المعتصمون أمام وزارة العدل: نرفض سياسة القمع والسلطة التي تمد يدها على الحريات لن تتوانى عن ارتكاب كل الجرائم المادية والمعنوية ونحن مدعوون للمواجهة الديمقراطية المباشرة

المعتصمون أمام وزارة العدل: نرفض سياسة القمع والسلطة التي تمد يدها على الحريات لن تتوانى عن ارتكاب كل الجرائم المادية والمعنوية ونحن مدعوون للمواجهة الديمقراطية المباشرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نرفض,العدل,وزارة,أمام,المعتصمون,
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المعتصمون أمام وزارة العدل: نرفض سياسة القمع والسلطة التي تمد يدها على الحريات لن تتوانى عن ارتكاب كل الجرائم المادية والمعنوية ونحن مدعوون للمواجهة الديمقراطية المباشرة
 
 
 
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