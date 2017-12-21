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21 كانون الأول 2017 - 07:09
21/12/2017 07:09:22
الحريري: ليس لدينا أي مشكلة مع دول الخليج التي لديها مشكلة فقط مع حزب سياسي واحد في لبنان وعلاقاتنا مع السعودية والامارات جيدة
الحريري: ليس لدينا أي مشكلة مع دول الخليج التي لديها مشكلة فقط مع حزب سياسي واحد في لبنان وعلاقاتنا مع السعودية والامارات جيدة
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