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21 كانون الأول 2017 - 07:53
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رويترز: روسيا تتهم المعارضة السورية بتخريب محادثات السلام في جنيف لإفساد الاستعدادات الروسية لمؤتمر الحوار الوطني

رويترز: روسيا تتهم المعارضة السورية بتخريب محادثات السلام في جنيف لإفساد الاستعدادات الروسية لمؤتمر الحوار الوطني Lebanon, news ,lbci ,أخبار السورية,المعارضة,تتهم,روسيا,رويترز,
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رويترز: روسيا تتهم المعارضة السورية بتخريب محادثات السلام في جنيف لإفساد الاستعدادات الروسية لمؤتمر الحوار الوطني
 
 
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