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21 كانون الأول 2017 - 08:36
21/12/2017 08:36:32
باسيل عبر تويتر: لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه غير فقير بناسه وهو حقاً كبير برسالته وقيمه ولا يستطيع أحد في العالم أن يقايض مبادئنا بأي مساعدة أو دعم مهما كبروا
باسيل عبر تويتر: لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه غير فقير بناسه وهو حقاً كبير برسالته وقيمه ولا يستطيع أحد في العالم أن يقايض مبادئنا بأي مساعدة أو دعم مهما كبروا
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LBCI News Lebanon
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