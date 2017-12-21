باسيل عبر تويتر: لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه غير فقير بناسه وهو حقاً كبير برسالته وقيمه ولا يستطيع أحد في العالم أن يقايض مبادئنا بأي مساعدة أو دعم مهما كبروا