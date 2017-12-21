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21 كانون الأول 2017 - 08:36
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باسيل عبر تويتر: لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه غير فقير بناسه وهو حقاً كبير برسالته وقيمه ولا يستطيع أحد في العالم أن يقايض مبادئنا بأي مساعدة أو دعم مهما كبروا

باسيل عبر تويتر: لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه غير فقير بناسه وهو حقاً كبير برسالته وقيمه ولا يستطيع أحد في العالم أن يقايض مبادئنا بأي مساعدة أو دعم مهما كبروا Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,تويتر,باسيل,
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باسيل عبر تويتر: لبنان بلد صغير بمساحته ولكنه غير فقير بناسه وهو حقاً كبير برسالته وقيمه ولا يستطيع أحد في العالم أن يقايض مبادئنا بأي مساعدة أو دعم مهما كبروا
 
 
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