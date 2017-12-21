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21 كانون الأول 2017 - 08:55
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الوفاء للمقاومة: اولوية العمل الحكومي يجب ان تتركز حول اقرار موازنة 2018 وتأمين كل ما يلزم لاجراء الانتخابات النيابية بموعدها

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الوفاء للمقاومة: اولوية العمل الحكومي يجب ان تتركز حول اقرار موازنة 2018 وتأمين كل ما يلزم لاجراء الانتخابات النيابية بموعدها
 
 
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