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21 كانون الأول 2017 - 10:07
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الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي وناقش معه الوضع في اليمن وندد بإطلاق صاروخ على العاصمة السعودية

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الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي وناقش معه الوضع في اليمن وندد بإطلاق صاروخ على العاصمة السعودية
 
 
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