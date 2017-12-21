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21 كانون الأول 2017 - 10:42
21/12/2017 10:42:08
مريض في مستشفى السان جورج- اشرفية بحاجة ماسة الى دم من فئة A+... للتبرع الاتصال على: 03002712
مريض في مستشفى السان جورج- اشرفية بحاجة ماسة الى دم من فئة A+... للتبرع الاتصال على: 03002712
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LBCI News Lebanon
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