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21 كانون الأول 2017 - 10:54
21/12/2017 10:54:19
الجمعية العامة للامم المتحدة عم بتصوت اليوم على قرار يدين الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل، هيدا التصويت غير الزامي لكن اله تأثير معنوي كبير. شاركونا تعليقاتكم على هاشتاغ اميركا_بوجه_العالم
الجمعية العامة للامم المتحدة عم بتصوت اليوم على قرار يدين الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل، هيدا التصويت غير الزامي لكن اله تأثير معنوي كبير. شاركونا تعليقاتكم على هاشتاغ اميركا_بوجه_العالم
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LBCI News Lebanon
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