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21 كانون الأول 2017 - 11:22
21/12/2017 11:22:28
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: الجولة التالية من محادثات السلام ستعقد في جنيف في النصف الثاني من كانون الثاني
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: الجولة التالية من محادثات السلام ستعقد في جنيف في النصف الثاني من كانون الثاني
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LBCI News Lebanon
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