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21 كانون الأول 2017 - 11:27
21/12/2017 11:27:57
وزارة الخارجية التركية: استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي بشأن خلاف حول قائد عثماني
وزارة الخارجية التركية: استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي بشأن خلاف حول قائد عثماني
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LBCI News Lebanon
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