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21 كانون الأول 2017 - 11:32
21/12/2017 11:32:25
لافروف: كل المشاركين في محادثات السلام السورية في جنيف ستتم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في روسيا
لافروف: كل المشاركين في محادثات السلام السورية في جنيف ستتم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في روسيا
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LBCI News Lebanon
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