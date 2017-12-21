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21 كانون الأول 2017 - 11:32
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لافروف: كل المشاركين في محادثات السلام السورية في جنيف ستتم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في روسيا

لافروف: كل المشاركين في محادثات السلام السورية في جنيف ستتم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في روسيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار محادثات,المشاركين,لافروف,
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لافروف: كل المشاركين في محادثات السلام السورية في جنيف ستتم دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في روسيا
 
 
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