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21 كانون الأول 2017 - 11:37
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وزير خارجية فرنسا: أبلغت القائد العسكري بشرق ليبيا حفتر أنه ينبغي عليه احترام عملية السلام برعاية الأمم المتحدة

وزير خارجية فرنسا: أبلغت القائد العسكري بشرق ليبيا حفتر أنه ينبغي عليه احترام عملية السلام برعاية الأمم المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار القائد,أبلغت,فرنسا,خارجية,وزير,
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وزير خارجية فرنسا: أبلغت القائد العسكري بشرق ليبيا حفتر أنه ينبغي عليه احترام عملية السلام برعاية الأمم المتحدة
 
 
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