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21 كانون الأول 2017 - 11:37
21/12/2017 11:37:11
وزير خارجية فرنسا: أبلغت القائد العسكري بشرق ليبيا حفتر أنه ينبغي عليه احترام عملية السلام برعاية الأمم المتحدة
وزير خارجية فرنسا: أبلغت القائد العسكري بشرق ليبيا حفتر أنه ينبغي عليه احترام عملية السلام برعاية الأمم المتحدة
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LBCI News Lebanon
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