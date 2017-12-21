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21 كانون الأول 2017 - 12:10
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السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة يؤكد ان بلاده "لن يتم اخراجها ابدا من القدس"

السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة يؤكد ان بلاده "لن يتم اخراجها ابدا من القدس" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الامم,الاسرائيلي,السفير,
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السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة يؤكد ان بلاده &quot;لن يتم اخراجها ابدا من القدس&quot;
 
 
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