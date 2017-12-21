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21 كانون الأول 2017 - 12:10
21/12/2017 12:10:13
السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة يؤكد ان بلاده "لن يتم اخراجها ابدا من القدس"
السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة يؤكد ان بلاده "لن يتم اخراجها ابدا من القدس"
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LBCI News Lebanon
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