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21 كانون الأول 2017 - 12:12
21/12/2017 12:12:58
المندوبة الاميركية في الامم المتحدة: الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس ولن يؤثر أي تصويت على هذا القرار
المندوبة الاميركية في الامم المتحدة: الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس ولن يؤثر أي تصويت على هذا القرار
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LBCI News Lebanon
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