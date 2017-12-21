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21 كانون الأول 2017 - 12:12
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المندوبة الاميركية في الامم المتحدة: الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس ولن يؤثر أي تصويت على هذا القرار

المندوبة الاميركية في الامم المتحدة: الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس ولن يؤثر أي تصويت على هذا القرار Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الامم,الاميركية,المندوبة,
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المندوبة الاميركية في الامم المتحدة: الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس ولن يؤثر أي تصويت على هذا القرار
 
 
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