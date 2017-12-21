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21 كانون الأول 2017 - 12:14
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التحكم المروري: حركة المرور خانقة على جميع الطرقات المؤدية الى مستديرة المكلس

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التحكم المروري: حركة المرور خانقة على جميع الطرقات المؤدية الى مستديرة المكلس
 
 
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