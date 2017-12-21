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21 كانون الأول 2017 - 13:18
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رويترز: 128 دولة تصوت لصالح دعوة الأمم المتحدة لأميركا لسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل رغم تهديد ترامب بقطع المساعدات

رويترز: 128 دولة تصوت لصالح دعوة الأمم المتحدة لأميركا لسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل رغم تهديد ترامب بقطع المساعدات Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصوت,دولة,رويترز,
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رويترز: 128 دولة تصوت لصالح دعوة الأمم المتحدة لأميركا لسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل رغم تهديد ترامب بقطع المساعدات
 
 
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