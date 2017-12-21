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21 كانون الأول 2017 - 13:29
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الرئيس عون في حفل ميلادي في قصر بعبدا : نقوم بتركيز المؤسسات في دولتنا والسنة المقبلة ستكون أفضل من السنة التي مضت

الرئيس عون في حفل ميلادي في قصر بعبدا : نقوم بتركيز المؤسسات في دولتنا والسنة المقبلة ستكون أفضل من السنة التي مضت Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميلادي,الرئيس,
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الرئيس عون في حفل ميلادي في قصر بعبدا : نقوم بتركيز المؤسسات في دولتنا والسنة المقبلة ستكون أفضل من السنة التي مضت
 
 
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