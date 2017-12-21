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21 كانون الأول 2017 - 13:42
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المشنوق: سائق سيارة الأجرة التابعة لخدمة UBER الذي ارتكب جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية سبق أن كان مسجوناً لستة أشهر بجرم السرقة كما أنّه كان قيد الملاحقة في قضية مخدّرات

المشنوق: سائق سيارة الأجرة التابعة لخدمة UBER الذي ارتكب جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية سبق أن كان مسجوناً لستة أشهر بجرم السرقة كما أنّه كان قيد الملاحقة في قضية مخدّرات Lebanon, news ,lbci ,أخبار التابعة,الأجرة,سيارة,سائق,المشنوق,
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المشنوق: سائق سيارة الأجرة التابعة لخدمة UBER الذي ارتكب جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية سبق أن كان مسجوناً لستة أشهر بجرم السرقة كما أنّه كان قيد الملاحقة في قضية مخدّرات
 
 
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