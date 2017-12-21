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21 كانون الأول 2017 - 13:42
21/12/2017 13:42:07
المشنوق: سائق سيارة الأجرة التابعة لخدمة UBER الذي ارتكب جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية سبق أن كان مسجوناً لستة أشهر بجرم السرقة كما أنّه كان قيد الملاحقة في قضية مخدّرات
المشنوق: سائق سيارة الأجرة التابعة لخدمة UBER الذي ارتكب جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية سبق أن كان مسجوناً لستة أشهر بجرم السرقة كما أنّه كان قيد الملاحقة في قضية مخدّرات
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LBCI News Lebanon
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