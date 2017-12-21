المشنوق: سائق سيارة الأجرة التابعة لخدمة UBER الذي ارتكب جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية سبق أن كان مسجوناً لستة أشهر بجرم السرقة كما أنّه كان قيد الملاحقة في قضية مخدّرات