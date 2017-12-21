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21 كانون الأول 2017 - 13:47
21/12/2017 13:47:40
البيت الأبيض: أميركا تدعو مجلس الأمن الدولي لمحاسبة إيران على "انتهاكاتها المتكررة والصارخة" لقرارات المجلس
البيت الأبيض: أميركا تدعو مجلس الأمن الدولي لمحاسبة إيران على "انتهاكاتها المتكررة والصارخة" لقرارات المجلس
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LBCI News Lebanon
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