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21 كانون الأول 2017 - 13:51
21/12/2017 13:51:11
وزير خارجية تركيا: المجتمع الدولي أظهر في تصويت الأمم المتحدة بشأن القدس أن "الكرامة والسيادة لا تباع"
وزير خارجية تركيا: المجتمع الدولي أظهر في تصويت الأمم المتحدة بشأن القدس أن "الكرامة والسيادة لا تباع"
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LBCI News Lebanon
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