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21 كانون الأول 2017 - 13:56
21/12/2017 13:56:50
مكتب نتنياهو: إسرائيل ترفض تصويت الأمم المتحدة وتشكر ترامب على موقفه بشأن القدس
مكتب نتنياهو: إسرائيل ترفض تصويت الأمم المتحدة وتشكر ترامب على موقفه بشأن القدس
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LBCI News Lebanon
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