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21 كانون الأول 2017 - 14:24
21/12/2017 14:24:03
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا حل عسكريا للأزمة اليمنية وهناك مجال للحوثيين في التسوية السياسية لكن يجب ألا يهاجموا السعودية أو يهددوها
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا حل عسكريا للأزمة اليمنية وهناك مجال للحوثيين في التسوية السياسية لكن يجب ألا يهاجموا السعودية أو يهددوها
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LBCI News Lebanon
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