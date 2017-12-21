آخر الأخبار
21 كانون الأول 2017 - 14:57
Back

إردوغان: اتوقع أن تسحب إدارة ترامب "قرارها المؤسف" بشأن القدس عقب تصويت الأمم المتحدة

إردوغان: اتوقع أن تسحب إدارة ترامب "قرارها المؤسف" بشأن القدس عقب تصويت الأمم المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار إدارة,تسحب,اتوقع,إردوغان,
episodes
إردوغان: اتوقع أن تسحب إدارة ترامب &quot;قرارها المؤسف&quot; بشأن القدس عقب تصويت الأمم المتحدة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً