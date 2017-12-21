آخر الأخبار
21 كانون الأول 2017 - 14:57
21/12/2017 14:57:55
إردوغان: اتوقع أن تسحب إدارة ترامب "قرارها المؤسف" بشأن القدس عقب تصويت الأمم المتحدة
إردوغان: اتوقع أن تسحب إدارة ترامب "قرارها المؤسف" بشأن القدس عقب تصويت الأمم المتحدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار إدارة,تسحب,اتوقع,إردوغان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً