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21 كانون الأول 2017 - 15:13
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وزير خارجية إيران: تصويت الأمم المتحدة بشأن القدس "لا" عالمية مدوية لحملة الترهيب والبلطجة التي يقوم بها نظام ترامب

وزير خارجية إيران: تصويت الأمم المتحدة بشأن القدس "لا" عالمية مدوية لحملة الترهيب والبلطجة التي يقوم بها نظام ترامب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمم,تصويت,إيران,خارجية,وزير,
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وزير خارجية إيران: تصويت الأمم المتحدة بشأن القدس &quot;لا&quot; عالمية مدوية لحملة الترهيب والبلطجة التي يقوم بها نظام ترامب
 
 
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