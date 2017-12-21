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21 كانون الأول 2017 - 16:07
21/12/2017 16:07:30
بو صعب للـLBCI: السفير الاماراتي على تواصل مع الوزير باسيل للتوصل الى حل لمسألة العلاقات اللبنانية السعودية ومستعدون لافضل العلاقات مع المملكة
بو صعب للـLBCI: السفير الاماراتي على تواصل مع الوزير باسيل للتوصل الى حل لمسألة العلاقات اللبنانية السعودية ومستعدون لافضل العلاقات مع المملكة
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LBCI News Lebanon
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