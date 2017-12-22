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22 كانون الأول 2017 - 04:28
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تصحيح: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي ماكرون في الاليزيه وليس اللواء عباس ابراهيم

تصحيح: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي ماكرون في الاليزيه وليس اللواء عباس ابراهيم Lebanon, news ,lbci ,أخبار عباس ابراهيم, الاليزيه , ماكرون ,محمود عباس ,
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تصحيح: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي ماكرون في الاليزيه وليس اللواء عباس ابراهيم
 
 
 
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