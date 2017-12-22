آخر الأخبار
22 كانون الأول 2017 - 04:29
22/12/2017 04:29:25
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام ذوق مصبح باتجاه جعيتا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام ذوق مصبح باتجاه جعيتا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً