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22 كانون الأول 2017 - 04:29
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام ذوق مصبح باتجاه جعيتا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة

التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام ذوق مصبح باتجاه جعيتا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام ذوق مصبح باتجاه جعيتا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة
 
 
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