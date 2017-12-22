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22 كانون الأول 2017 - 06:04
22/12/2017 06:04:25
لافروف: ناقشت مع وزير الخارجية البريطاني ملفات ليبيا واليمن والعراق وسوريا وكوريا الشمالية
لافروف: ناقشت مع وزير الخارجية البريطاني ملفات ليبيا واليمن والعراق وسوريا وكوريا الشمالية
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LBCI News Lebanon
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