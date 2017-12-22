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22 كانون الأول 2017 - 06:04
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لافروف: ناقشت مع وزير الخارجية البريطاني ملفات ليبيا واليمن والعراق وسوريا وكوريا الشمالية

لافروف: ناقشت مع وزير الخارجية البريطاني ملفات ليبيا واليمن والعراق وسوريا وكوريا الشمالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخارجية,وزير,ناقشت,لافروف,
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لافروف: ناقشت مع وزير الخارجية البريطاني ملفات ليبيا واليمن والعراق وسوريا وكوريا الشمالية
 
 
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