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22 كانون الأول 2017 - 06:05
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محمود عباس: واشنطن لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد قرار القدس ولا يمكننا قبول أي خطة أميركية

محمود عباس: واشنطن لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد قرار القدس ولا يمكننا قبول أي خطة أميركية Lebanon, news ,lbci ,أخبار يمكنها,واشنطن,عباس,محمود,
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محمود عباس: واشنطن لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد قرار القدس ولا يمكننا قبول أي خطة أميركية
 
 
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