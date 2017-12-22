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22 كانون الأول 2017 - 06:05
22/12/2017 06:05:21
محمود عباس: واشنطن لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد قرار القدس ولا يمكننا قبول أي خطة أميركية
محمود عباس: واشنطن لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد قرار القدس ولا يمكننا قبول أي خطة أميركية
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LBCI News Lebanon
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