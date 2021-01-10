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10 كانون الثاني 2021 - 11:08
10/01/2021 11:08:57
معلومات للـLBCI: لجنة كورونا سترفع توصيات الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي واغلاق الحدود ومعظم القطاعات لسبعة ايام والغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس
معلومات للـLBCI: لجنة كورونا سترفع توصيات الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي واغلاق الحدود ومعظم القطاعات لسبعة ايام والغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس
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